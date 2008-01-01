Чудо от Лава, уверенность Бейсебекова и шедевр Косовича. Выбери лучший гол 11-го тура КПЛ-2020

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 11-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них вы можете здесь.



Вагнер Лав ("Кайрат")



Форвард "Кайрата" в очередной раз подтвердил свой класс. Лав спас алматинский клуб от поражения в матче с "Окжетпесом". Бразилец при счете 3:2 в пользу соперника преобразовал в гол полуудар-полупрострел в исполнении Гафуржана Суюмбаева.







Бекзат Кабылан ("Каспий")



Полузащитник "Каспия" вышедший на замену во втором тайме матча с "Шахтером" на 82-й минуте подарил своей команде надежду на ничью, которая в итоге не оправдалась. Но этот гол, целиком и полностью сооруженный бывшим игроком "горняков" Еркебуланом Нургалиевым заслуживает нахождения в данном рейтинге. Кабылану оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам.







Артем Дмитриев ("Окжетпес")



Дмитриев стал подлинным героем встречи с "Кайратом". Полузащитник "Окжетпеса" и сборной Эстонии в конце первого тайма сравнял счет и вернул свою команду в игру.







Абзал Бейсебеков ("Астана")



Пол Эшуорт нашел новую позицию для Бейсебекова, который на значительном протяжении своей карьеры играл справа в обороне. Уже не первый матч защитник "Астаны" действует на противоположенном фланге. Именно оттуда он в матче с "Жетысу" начал атаку, которую сам и завершил голом. Бейсебеков в этой игре установил окончательный счет - 3:0.







Небойша Косович ("Кайрат")



Черногорский полузащитник "Кайрата" нацелился на звание одного из лучших исполнителей штрафных ударов в КПЛ-2020. В текущем сезоне на его счету две удачные попытки в матче с "Тоболом" (3:1). На сей раз Косович поучаствовал в перестрелке с "Окжетпесом", забив первый гол своего клуба.





А это наш топ-5 голов 11-го тура КПЛ-2020.

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Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Победителем предыдущего опроса стал бразильский игрок "Ордабасы" Жоао Пауло, который также выигрывал в восьмом туре. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах по мнению читателей Vesti.kz выглядит следующим образом:



Первый тур. Конрад Вжесиньски "(Кайрат") - гол в ворота "Тараза";

Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";

Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";

Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";

Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;

Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";

Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";

Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";

Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК".



Отметим, лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится четвертого октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 25 очков. У "Астаны" второе место и 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.