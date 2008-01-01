"Шахтер" на последних минутах вырвал победу в матче 11-го тура КПЛ

И немного улучшил свое турнирное положение.

Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:55
"Шахтер" победил "Каспий" в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Караганды.

Первыми успеха добились "горняки" усилиями Гидеона Баа на десятой минуте. Актаусцы отыгрались на 82-й минуте благодаря точному удару Бекзата Кабылана. Итог встречи на 87-й минуте подвел украинский полузащитник "Шахтера" Евгений Ткачук. 







После этой игры "Шахтер", набрав 15 очков, поднялся с седьмого места на шестое, а "Каспий" с четырьмя баллами остался на последней, 11-й строчке.

В следующем туре, 1 октября, "Каспий" сыграет с "Астаной", а "Шахтер" в этот день встретится с "Кайратом".

Ранее в других играх 11-го тура "Астана" победила "Жетысу" (3:0), "Окжетпес" и "Кайрат" сыграли вничью (3:3), также победители не были выявлены в играх "Тараз" - "Тобол" (0:0) и "Кызыл-Жар СК" - "Кайсар" (0:0).

С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:55
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