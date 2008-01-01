"Шахтер" на последних минутах вырвал победу в матче 11-го тура КПЛ

"Шахтер"
победил "Каспий"
в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Караганды.
Первыми успеха добились "горняки" усилиями Гидеона Баа на десятой минуте. Актаусцы отыгрались на 82-й минуте благодаря точному удару Бекзата Кабылана. Итог встречи на 87-й минуте подвел украинский полузащитник "Шахтера" Евгений Ткачук.
После этой игры "Шахтер", набрав 15 очков, поднялся с седьмого места на шестое, а "Каспий" с четырьмя баллами остался на последней, 11-й строчке.
В следующем туре, 1 октября, "Каспий" сыграет с "Астаной", а "Шахтер" в этот день встретится с "Кайратом".
Ранее в других играх 11-го тура "Астана" победила "Жетысу" (3:0), "Окжетпес" и "Кайрат" сыграли вничью (3:3), также победители не были выявлены в играх "Тараз" - "Тобол" (0:0) и "Кызыл-Жар СК" - "Кайсар" (0:0).
С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь
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