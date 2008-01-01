"Кайрат" подумал, что матч станет легкой прогулкой". Защитник "Окжетпеса" - про отобранные у лидера КПЛ очки

Защитник кокшетауского "Окжетпеса" Пламен Димов
в интервью пресс-службе клуба поделился своим мнением о матче с "Кайратом"
в рамках 11-го тура премьер-лиги.
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- Пламен, какие ощущения испытываешь после ничьей с лидером чемпионата?
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- Игра получилась зрелищной. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Считаю, что ничья - справедливый результат. Возможно, "Кайрат" подумал, что этот матч станет легкой прогулкой для него, однако мы доказали, что у нас хорошая и качественная команда. Проявили характер. Надеюсь, это станет шагом вперед для будущих успехов. Впереди - ответственные матчи.
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- Тебе удалось забить важный гол в этой встрече.
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- Мы наигрывали множество вариантов розыгрыша стандартов на тренировках и знали, что у нас будут хорошие шансы для этого. Я рад, что забил. Этот гол важен, прежде всего, для психологической уверенности после ряда неудач. Самое главное, что отобрали очки у сильного соперника. Без разницы, кто забивает. Мы - одна команда, и каждый из нас заслужил этот положительный результат.
Напомним, что матч "Окжетпес" - "Кайрат" прошел в Талгаре и завершился
со счетом 3:3. Несмотря на осечку, алматинский клуб с 25 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, а синегорцы, набрав шесть баллов, оказались на предпоследней, десятой строчке.