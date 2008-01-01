"Если бы не Вагнер, "Кайрат" проиграл бы". Масудов - о чемпионской гонке с "Астаной", судействе и неназначенных пенальти

Известный казахстанский тренер Вахид Масудов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил спорные судейские решения в матче "Окжетпес" - "Кайрат" и выделил решающее влияние Вагнера Лава на игру алматинской команды. Также специалист рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за титул КПЛ.



"По поводу спорных моментов в матче "Окжетпес" - "Кайрат", я не считаю, что там были пенальти. Незасчитанный гол "Кайрата"? Не знаю, но сейчас ведь уже ничего не изменишь. Если говорить именно про игру, была недооценка со стороны "Кайрата", "Окжетпес" дал бой, забили три мяча, пусть и со стандартов, они молодцы. Они преподали урок "Кайрату", "Окжетпес" мне понравился по этой игре, они хорошо двигались и знали, что делают.



Я считаю, что в целом другим командам труднее, чем "Кайрату", поскольку они фактически все время играют дома. Команда ассоциирует себя с "Лейпцигом", но я ничего общего между ними пока не вижу. Если бы не Вагнер Лав, "Кайрат" вообще проиграл бы "Окжетпесу". Он организовал два гола, отдал, забил, его опыт и мастерство сказываются, он тащит команду.



"Кайрат" остается фаворитом в гонке за чемпионство, но "Астана" постепенно набирает ход, выходит из психологической ямы, они не будут снижать темп", - отметил Масудов.



Напомним, что после ничейного результата в матче "Окжетпес" - "Кайрат" (3:3), отставание "Астаны" от лидера чемпионата сократилось до четырех очков, поскольку столичный клуб обыграл "Жетысу" (3:0). Турнирная таблица КПЛ-2020 доступна по следующей ссылке.