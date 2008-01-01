"Кайсар" потерял очки против новичка КПЛ в матче с удалением капитана и незасчитанным голом

Кызылординский "Кайсар"
сыграл вничью с петропавловским "Кызыл-Жар СК"
в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0. При этом в первом тайме футболисты "Кызыл-Жар СК" забили гол, но взятие ворот отменили. А "Кайсар" с 64-й минуты играл в меньшинстве после удаления капитана Асхата Тагыбергена
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После этой игры "волки", которые не могут выиграть уже четвертый матч кряду, с 15 очками остались на шестом месте в турнирной таблице. "Кызыл-Жар СК" (8), прервавший серию из трех поражений, идет девятым.