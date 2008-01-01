Гол лучшего бомбардира КПЛ-2020 признан лучшим в десятом туре

Гол игрока "Ордабасы" Жоао Пауло признан лучшим в десятом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Бразильский вингер "Ордабасы" набрал 32 процента голосов. Он забил седьмой гол подряд в последних семи матчах команды. В десятом туре его взятие ворот, состоявшееся на 72-й минуте во встрече с "Кызыл-Жар СК", принесло шымкентскому клубу победу.
Отметим, что лучший бомбардир КПЛ-2020 регулярно попадает в голосование на нашем сайте. Так, по итогам голосования за лучший гол восьмого тура, результативное действие бразильца в матче с "Астаной" было признано болельщиками самым эффектным.
Второе место занял гол Айбара Жаксылыкова. Форвард "Жетысу" набрал 26 процентов. На третьем месте Йован Чадженович из "Тараза" - 18 процентов. На четвертой позиции нападающий "Шахтера" Руслан Мингазов, у которого 14 процентов голосов, а замкнул топ-5 самых красивых голов десятого тура Жарко Томашевич из "Астаны". У черногорца десять процентов голосов.
Отметим, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Список авторов лучших голов в предыдущих турах по мнению читателей Vesti.kz выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски "(Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны".
Лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится четвертого октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 25 очков. У "Астаны" второе место и 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.