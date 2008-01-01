"Команда начала побеждать". Легионер "Астаны" - о чемпионской гонке с "Кайратом" и смене тренера

Также серб высказался об адаптации в команде.

Фото: ФК "Астана"

Защитник "Астаны" Урош Радакович прокомментировал победу над "Жетысу" (3:0), высказался о чемпионской гонке и адаптации в команде. Его слова приводит официальный сайт столичного клуба.



- Несмотря на счет, игра получилась тяжелая. Но нам нужна была эта победа, и мы ее достигли!



- Можно ли сказать, что ты уже адаптировался в команде?

- Да, спасибо всей команде, они меня приняли, поэтому адаптация прошла быстро и легко. Так что сейчас уже можно сказать, что я адаптировался полностью.



- В матче с "Жетысу" не играл Ненад Эрич, как-то это сказалось на игре обороны?

- Ненад - это наш капитан, лидер команды, поэтому без него, конечно, тяжелее. Но Дима вчера показал, что тоже является хорошим голкипером, выручив нас в нескольких эпизодах!



- Тебя в состав приглашал Билек, сейчас с командой работает Эшуорт. Как тебе работается под руководством Пола?

- Пол имел тренерский опыт и до "Астаны", поэтому изначально понимал, что хочет видеть в исполнении команды. Ну и работу любого тренера определяет результат - сейчас он есть, команда начала побеждать, борется за чемпионство, значит команда и тренер делают все правильно.



- Кстати о чемпионстве, от "Кайрата" "Астану" отделяют четыре очка, сможет ли команда отыграть отставание?

- Впереди еще десять матчей, в том числе два против "Кайрата", от которых будет зависеть очень многое. Мы приложим все силы, чтобы завоевать первое место.