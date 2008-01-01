Опять стандарт. Как оборона "Кайрата" провалилась в матче с аутсайдером КПЛ-2020

Оборона алматинского "Кайрата" в матче 11-го тура КПЛ-2020 против "Окжетпеса" допустила несколько серьезных ошибок, позволив аутсайдеру чемпионата отобрать у себя очки. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о провале защитной линии команды Алексея Шпилевского.



Этот матч стал первым для алматинцев в сезоне, когда они пропустили больше двух мячей. Примечательно, что "Окжетпес" второй раз в чемпионате забил три гола, обыграв в шестом туре "Тараз" - 3:2.



В матче с "Кайратом" кокшетаусцы, лишившиеся из-за дисквалификации главного тренера Андрея Карповича, дали бой лидеру чемпионата, упустив победу - 3:3.

Все голы в ворота алматинцев "Окжетпес" забил после стандартных положений. До этого "Кайрат" в КПЛ-2020 пропустил только один мяч после стандарта.

Впрочем, говорить, что игра в обороне при угловых, штрафных и аутах является сильной стороной "Кайрата", можно отчасти. В одной из двух проигранных алматинцами встреч в нынешнем сезоне ключевые эпизоды в пользу соперника произошли в том числе после стандартных положений.

Речь идет о хитром розыгрыше штрафного в матче квалификации Лиги Европы против израильского "Маккаби" (Хайфа). Если брать в общем эпизоды, которые привели к потерям "Кайрата" в нынешнем сезоне, то больше половины (четыре из шести) пропущенных мячей состоялись после стандартов.



"Окжетпес" открыл счет уже на шестой минуте после углового в исполнении Дарко Зорича. Пламен Димов беспрепятственно пробил из-под Дениса Полякова, подменявшего Нуралы Алипа.

Причем в этом эпизоде непосредственно у ворот Стаса Покатилова оборонялись семь человек, а активно противостояли им всего три игрока кокшетауского клуба. Еще двое были готовы ко второму темпу атаки, находясь во владениях кайратовского вратаря.







Невнятное действие алматинцев в обороне состоялось перед самым перерывом, когда "Окжетпес" проигрывал 1:2. Теперь оборона "Кайрата" ошиблась при ауте.

Мяч, брошенный Зоричем в район ближней штанги, дальше прокинул Исламнур Абдулавов. Здесь Абат Аймбетов лишь обозначил борьбу. А замыкал комбинацию Артем Дмитриев, которому никак почему-то не стал мешать Гафуржан Суюмбаев. Остальные защитники "Кайрата" в этом эпизоде оказались статистами, продемонстрировав полную потерю концентрации.







В следующий раз Дмитриев показал беспомощность обороны алматинцев после того, как Санат Жумаханов подачей со штрафного нашел его на линии вратарской площади. Игрок сборной Эстонии беспрепятственно расстреливал ворота Покатилова, оказавшись между Айболом Абикеном и Раде Дугаличем.

При этом серб, хоть и пытался активно противостоять Дмитриеву, сделал это столь неубедительно и поздно, что автор дубля вообще не испытал проблем, забивая гол.







Это все в конечном итоге должно стать предметом очень тщательной работы для тренерского штаба "Кайрата", учитывая, что впереди у алматинцев матч с "Шахтером", который нередко находит удачу в стандартных положениях. А еще более грозной в этом компоненте игры, судя по последним матчам, выглядит "Астана", с которой алматинцы сыграют четвертого октября.



Отметим, что у "Кайрата" таким образом прервалась шестиматчевая победная серия. С 25 очками алматинцы лидируют в чемпионате, опережая на четыре балла "Астану". "Окжетпес", набрав шесть очков, по-прежнему занимает десятое место из 11-ти в таблице премьер-лиги.