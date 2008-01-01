"Не забили, но могли и пропустить". Никитенко - о ничьей с "Тоболом" и слабостях "Тараза"

Встреча завершилась нулевой ничьей.

Фото: ФК "Тараз"

Главный тренер "Тараза" Владимир Никитенко прокомментировал матч 11-го тура казахстанской премьер-лиги с костанайским "Тоболом" (0:0).



– Получился упорный матч. У нас были некоторые опасения по поводу того, что после последней игры было всего два дня на восстановление. Меньше, чем у соперника. Но в целом выдержали темп матча. Может быть, последние десять минут были тяжеловато наверху. Планировали играть выше. В первом тайме было больше позиционной борьбы. Во втором тайме получались хорошие выпады, имели четыре опасных моментов у ворот соперника. К сожалению, не забили, но могли, конечно, и пропустить. Мы понимаем, какие у нас положительные и отрицательные стороны в игре, будем делать выводы и готовиться к следующей игре.



– А что конкретно имеете в виду под отрицательной стороной?

– Прежде всего, это контроль мяча под давлением соперника. Также волнует качество завершения атак. По статистике ударов по воротам 16-11 в нашу пользу, почти на 50 процентов больше. В том числе по первому тайму было преимущество. Но при этом хромает реализация моментов, и это уже не первая подобная игра у нас. Будем работать над этим.