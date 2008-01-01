Без "Кайрата". Представлена символическая сборная 10-го тура КПЛ

По три игрока делегировали "Астана" и "Ордабасы".

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила символическую сборную десятого тура казахстанской премьер-лиги.



Наибольшее представительство получили "Астана" и "Ордабасы" - по три игрока. От шымкентцев делегированы защитники Виктор Дмитренко и Александр Клещенко, а также хавбек Жоао Пауло, из столичного клуба защитники Жарко Томашевич и Абзал Бейсебков, хавбек Тигран Барсегян.



Также в сборную вошли два форварда "Жетысу" Айбара Жаксылыкова и Педро Эуженио, а также вратарь "Кайсара" Александр Заруцкий, полузащитник "Тобола" Жереми Монзоро и хавбек "Тараза" Йован Чадженович".





Фото: ПФЛК©