Без "Кайрата". Представлена символическая сборная 10-го тура КПЛ

По три игрока делегировали "Астана" и "Ордабасы".

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:30
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила символическую сборную десятого тура казахстанской премьер-лиги.

Наибольшее представительство получили "Астана" и "Ордабасы" - по  три игрока. От шымкентцев делегированы защитники Виктор Дмитренко и Александр Клещенко, а также хавбек Жоао Пауло, из столичного клуба защитники Жарко Томашевич и Абзал Бейсебков, хавбек Тигран Барсегян.

Также в сборную вошли два форварда "Жетысу" Айбара Жаксылыкова и Педро Эуженио, а также вратарь "Кайсара" Александр Заруцкий, полузащитник "Тобола" Жереми Монзоро и хавбек "Тараза" Йован Чадженович".


Фото: ПФЛК©
Метки:
КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:30
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