"Отобрать очки у лидера и прервать его победную серию - почетно". Карпович - о "перестрелке" с "Кайратом" и импульсе для "Окжетпеса"

Команды забили 6 мячей на двоих.

Фото: ФК "Окжетпес"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:24
Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович подвел итоги матча с "Кайратом" (3:3) в рамках 11-го тура казахстанской премьер-лиги.

- Сегодняшний матч, конечно же, получился на радость болельщикам, с обилием голов. По ходу игры и футболисты "Кайрата", и мои ребята проявляли волю и характер, отыгрывались.

Нам удалось забить трижды после стандартных положений, над которыми мы много работали. Это дало свои плоды. Трижды забить "Кайрату" в этом сезоне еще никому не удавалось. Поэтому, конечно же, эту ничью мы больше рассматриваем как положительный исход, нежели отрицательный. Отобрать очки у лидера и прервать его победную серию - почетно.

Надеюсь, что это станет своего рода нужным импульсом нам на будущее, и мы продолжим набирать очки. Этот сезон с точки зрения конкуренции и плотности в таблице сложнее прошлогоднего, каждый балл дается с большим трудом. Причем не только нам. Все теряют очки там, где никто не ждет.

- Кого-то из своей команды можете отметить по сегодняшней игре?
- Всех без исключения. Ребятам спасибо за самоотдачу и характер. И за то, что они выполняют то, над чем мы работаем на тренировках.

- Почему не играли Милан Стоянович и Жасулан Молдакараев?
- К сожалению, они оба выпали из-за травм и в ближайших матчах нам не помогут. Для такой скромной команды, как наша, это, несомненно, потеря. Вообще травма любого игрока для нас - потеря. 
Метки:
Окжетпес ФК Кайрат ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
3
Сегодня 22:24
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