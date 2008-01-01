"Мы могли забить еще больше". Эшуорт - о разгроме "Жетысу", травмированных и главном козыре "Астаны"

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал победу над талдыкорганским(3:0) в 11-м туре казахстанской премьер-лиги.- Я очень доволен всей командой. Очень сложно играть через два дня на третий, но футболисты отдали максимум своих сил, заслужили эту победу. Был небольшой отрезок, когда мы играли не совсем удачно, но любой команде тяжело играть без ошибок 90 минут. Мы могли забить больше, но команда показала хорошую игру, контролировала мяч.- Сегодня 90 процентов, никогда не будет 100 процентов. В первом тайме мы могли сыграть острее, но во втором тайме мы могли забить еще больше. Но нельзя расслабляться, нужно серьезно готовиться к следующему матчу, потому что все начинается опять с нуля.- Мы будем смотреть за их восстановлением. Надеюсь, что Дима и Ненад восстановятся скоро, у Ивана перелом носа, который пока не позволяет ему быть готовым. За состоянием Юры также будем смотреть, после чего делать выводы.- Посмотрите "Жетысу" - они забили девять своих голов после стандартов. Я не знаю точную статистику, но примерно 50 процентов всех мячей забивается либо после розыгрыша стандартов, либо вторым темпом.