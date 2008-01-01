"Астана" разгромила "Жетысу" в матче с незабитым пенальти и сократила отставание от "Кайрата"

В игре был дубль.

Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 20:06
Футболисты "Астаны" одержали победу над талдыкорганским "Жетысу" в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Жарко Томашавич (39-я и 65-я минуты), еще один мяч забил Абзал Бейсебеков (77-я).

При этом "Астана" на 54-й минуте не реализовала пенальти - Рунар Мар Сигурьонссон попал в перекладину.



Благодаря этой победе "Астана" набрала 21 очко и сократила до четырех баллов отставание от лидирующего "Кайрата", который в своем матче 11-го тура сыграл вничью с "Окжетпесом" (3:3). У "Жетысу" осталось 16 очков.
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Сегодня 20:06
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