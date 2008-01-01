"Астана" разгромила "Жетысу" в матче с незабитым пенальти и сократила отставание от "Кайрата"

Футболисты "Астаны"
одержали победу над талдыкорганским "Жетысу"
в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч состоялся на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Жарко Томашавич
(39-я и 65-я минуты), еще один мяч забил Абзал Бейсебеков
(77-я).
При этом "Астана" на 54-й минуте не реализовала
пенальти - Рунар Мар Сигурьонссон
попал в перекладину.
Благодаря этой победе "Астана" набрала 21 очко и сократила до четырех баллов отставание от лидирующего "Кайрата", который в своем матче 11-го тура сыграл вничью
с "Окжетпесом" (3:3). У "Жетысу" осталось 16 очков.