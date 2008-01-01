"Кайрат" дважды отыгрался в матче с 6 голами и потерял очки с аутсайдером КПЛ

Алматинский "Кайрат"
сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпесом"
в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч прошел в Талгаре и закончился со счетом 3:3.
Первыми счет в матче открыли подопечные Андрея Карповича, который, к слову, пропускал игру из-за дисквалификации. На шестой минуте Пламен Димов
вывел замкнул головой подачу с углового и вывел "Окжетпес" вперед.
Однако еще до перерыва "Кайрат" сумел не только отыграться. Сначала на 28-й минуте Небойша Косович забил
прямым ударом со штрафного и сравнял счет, а спустя девять минут уже алматинцы повели благодаря голу Абата Аймбетова
.
Но на второй компенсированной минуте Артем Дмитриев
вновь восстановил равновесие.
Начало второго тайма осталось за кокшетаусцами, которые вновь удачно разыграли стандарт. После навеса со штрафного Дмитриев оформил дубль. На 72-й минуте "Кайрат" отыгрался усилиями Вагнера Лава
.
"Кайрат", у которого прервалась шестиматчевая победная серия, с 25 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. "Окжетпес" (6) остался на предпоследнем месте.