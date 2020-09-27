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"Это непростительно. Фанаты уже устали слышать только слова". Хавбек "Тобола" - о потери очко в матче с "Таразом"

Также он высказался о сопернике.

"Это непростительно. Фанаты уже устали слышать только слова". Хавбек "Тобола" - о потери очко в матче с "Таразом"
Фото: ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник "Тобола" Ника Квеквескири прокомментировал матч 11-го тура казахстанской премьер-лиги против "Тараза" (0:0), сообщает пресс-служба костанайского клуба.

– Результат неудовлетворительный и нас огорчает. Конечно же, мы планировали победить. Если ты ставишь высокие цели и задачи на сезон, то нужно выигрывать каждый матч, это особенно важно, когда туры идут почти без пауз. Конечно, я не хочу, чтобы это звучало неуважительно по отношению к "Таразу", что мы планировали набрать только три очка. Нам нужно побеждать, чтобы улучшить ситуацию в таблице по отношению к соперникам.

"Тараз" – это хорошая команда, есть качественные исполнители в атаке. У них хороший тренер, которого мы прекрасно знаем – Владимир Никитенко. Видна его рука, его тактика, которой футболисты строго следуют. Против его команд всегда сложно играть в атакующий и результативный футбол.

Нам не хватило гола, чтобы переломить ход игры. У нас были моменты, хотя я и не назову их стопроцентными. Тем не менее, было несколько моментов, после которых можно было забивать голы. В том числе один момент был и у меня, но я не смог его реализовать. Против "Тараза" – это непростительно, потому что они не дают много шансов для взятия ворот.

Хочу отдельно сказать спасибо тем ребятам, которые вчера поддерживали нас. Всем понятны причины, почему они не могут быть на стадионе, но несмотря на все сложности они подбадривали нас всю игру. Это нам очень помогает. Вдвойне важно чувствовать поддержку, когда результаты команды не радуют. Это дает дополнительную мотивацию и ответственность. Спасибо им огромное и всем нашим болельщикам, кто поддерживает "Тобол" в такое непростое время.

– Впереди игра с "Жетысу". Какое настроение перед матчем с талдыкорганцами?
– До "Жетысу" еще достаточно времени. Мы должно хорошо восстановиться физически и морально, тактически подготовиться к этой игре. Самое главное, чтобы каждый футболист почувствовал ту ответственность, что он является игроком "Тобола" и выходит на поле в его форме. Наверное, наши болельщики уже устали слышать только слова. Можно говорить, что угодно, но самое главное – доказывать свои слова на футбольном поле.

Каждый из нас должен соответствовать своему уровню и биться на поле за команду и свое имя. Когда ты играешь в "Тоболе", ты должен бороться только за победу, по-другому не должно быть.

Добавим, что "Тобол" с 17 очками идет четвертым в КПЛ, в активе "Тараза" 11 баллов.

 

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Метки:
Тобол ФК Тараз ФК КПЛ-2020

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