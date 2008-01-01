Тренер "Тобола" нашел объяснение потерянным очкам в 11-м туре КПЛ

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян
прокомментировал прошедший матч с "Таразом"
в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу.
Встреча на поле Академии имени Тимура Сегизбаева завершилась
со счетом 0:0
"Мы не лучшим образом сыграли. Моменты, которые создавали, не смогли реализовать. "Тараз" очень хорошо играет на контратаках и при стандартных ситуациях. Со стандартами справились полностью, а вот две контратаки все-таки пропустили вследствие наших же ошибок, где сыграли очень плохо в обороне.
Конечно, я недоволен ничьей, и мы должны улучшать игру во всех фазах. Нужно принять этот результат и работать дальше. Что касается отсутствия Малого, то у него небольшое повреждение, думаю, что к следующему матчу он будет готов", - приводит его слова пресс-служба
клуба.
После этой игры "Тобол" с 17 очками расположился на четвертом месте из 11, а "Тараз", отстав на шесть баллов, оказался на восьмой позиции.