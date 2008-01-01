Тренер "Тобола" нашел объяснение потерянным очкам в 11-м туре КПЛ

Костанайцы идут на четвертом месте в таблице.

Григорий Бабаян. Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:16
Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал прошедший матч с "Таразом" в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча на поле Академии имени Тимура Сегизбаева завершилась со счетом 0:0

"Мы не лучшим образом сыграли. Моменты, которые создавали, не смогли реализовать. "Тараз" очень хорошо играет на контратаках и при стандартных ситуациях. Со стандартами справились полностью, а вот две контратаки все-таки пропустили вследствие наших же ошибок, где сыграли очень плохо в обороне.

Конечно, я недоволен ничьей, и мы должны улучшать игру во всех фазах. Нужно принять этот результат и работать дальше. Что касается отсутствия Малого, то у него небольшое повреждение, думаю, что к следующему матчу он будет готов", - приводит его слова пресс-служба клуба.

После этой игры "Тобол" с 17 очками расположился на четвертом месте из 11, а "Тараз", отстав на шесть баллов, оказался на восьмой позиции. 

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:16
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