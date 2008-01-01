Прямая трансляция матчей 11-го тура КПЛ "Окжетпес" - "Кайрат" и "Астана" - "Жетысу"

Сегодня, 27 сентября, пройдут два матча 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Сыграют "Окжетпес" - "Кайрат"
(начало - в 16:00 по времени Нур-Султана) и "Астана" - "Жетысу"
(18:15). Первая игра состоится в Талгаре на базе национальных команд КФФ, а вторая - на алматинском Центральном стадионе.
Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Отчетный тур открывался матчем между "Таразом" и "Тоболом", который завершился
вничью - 0:0.
С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь
.