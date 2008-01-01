Прямая трансляция матчей 11-го тура КПЛ "Окжетпес" - "Кайрат" и "Астана" - "Жетысу"

Первая игра начнется в 16:00.

Фото: ПФЛК©
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Сегодня, 27 сентября, пройдут два матча 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Окжетпес" - "Кайрат" (начало - в 16:00 по времени Нур-Султана) и "Астана" - "Жетысу" (18:15). Первая игра состоится в Талгаре на базе национальных команд КФФ, а вторая - на алматинском Центральном стадионе.

Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Отчетный тур открывался матчем между "Таразом" и "Тоболом", который завершился вничью - 0:0.

С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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