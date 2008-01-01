Игрок клуба КПЛ отреагировал на массовую потасовку с участием тренера соперника

Конфликтная ситуация, возникшая после матча девятого тура КПЛ-2020
между "Окжетпесом"
и "Каспием"
, была вызвана недопониманием. Так считает футболист актауского клуба Арман Нусип,
который также был вовлечен в массовую потасовку с участием главного тренера кокшетаусцев Андрея Карповича
. По словам игрока, ситуация исчерпана. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он рассказал, с чего все началось и почему не согласен со штрафом.
Решением контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола Карпович наказан
двухматчевой дисквалификацией, а Нусип за неспортивное поведение оштрафован на 40 МРП (111 120 тенге).
"Ничего особенного не было, меня заменили. Я как раз обходил поле, шел мимо скамейки "Окжетпеса". На эмоциях злился на себя, матерился - Карпович подумал, что на него.
Я дальше прошел к нашей скамейке. После игры он подошел ко мне, чтобы узнать, что я сказал и кому. Я ответил: "Андрей Владимирович, это не вам, а на эмоциях ругал себя". И все. Потом его дисквалифицировали, а меня оштрафовали. Матч был упорным, они хотели выиграть, и мы тоже, счет 2:2, судья назначил два пенальти - эмоции били через край.
После этого я со своим спортивным директором подошел к Андрею Владимировичу и извинился. Я такое не могу сказать Карповичу, он у меня был тренером в "Кайрате". Потом я написал ему сообщение, он ответил, что все нормально, обид нет, это эмоции, пожелал удачи и успехов.
Что касается потасовки, то там многие друг с другом начали цепляться, на меня матерился спортивный директор "Окжетпеса", когда я хотел объясниться с Карповичем.
Со штрафом я не согласен. Ведь я ничего не сделал и Андрей Владимирович тоже. Просто произошло недопонимание", - заявил футболист.
Вы когда-нибудь в футбол играли? Карпович возмутился своим наказанием за потасовку после матча КПЛ
Напомним, матч девятого тура КПЛ-2020 между "Окжетпесом" и "Каспием" завершился
со счетом 2:2. Актауский клуб весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти.
"Каспий" с четырьмя очками занимает последнее, 11-е место. "Окжетпес" с пятью баллами расположился на десятой строчке. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
.