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Игрок клуба КПЛ отреагировал на массовую потасовку с участием тренера соперника

Футболист подвергся штрафу.

Игрок клуба КПЛ отреагировал на массовую потасовку с участием тренера соперника
Арман Нусип. Фото из личного архива©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Конфликтная ситуация, возникшая после матча девятого тура КПЛ-2020 между "Окжетпесом" и "Каспием", была вызвана недопониманием. Так считает футболист актауского клуба Арман Нусип, который также был вовлечен в массовую потасовку с участием главного тренера кокшетаусцев Андрея Карповича. По словам игрока, ситуация исчерпана. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, с чего все началось и почему не согласен со штрафом.

Решением контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола Карпович наказан двухматчевой дисквалификацией, а Нусип за неспортивное поведение оштрафован на 40 МРП (111 120 тенге).

"Ничего особенного не было, меня заменили. Я как раз обходил поле, шел мимо скамейки "Окжетпеса". На эмоциях злился на себя, матерился - Карпович подумал, что на него.

Я дальше прошел к нашей скамейке. После игры он подошел ко мне, чтобы узнать, что я сказал и кому. Я ответил: "Андрей Владимирович, это не вам, а на эмоциях ругал себя". И все. Потом его дисквалифицировали, а меня оштрафовали. Матч был упорным, они хотели выиграть, и мы тоже, счет 2:2, судья назначил два пенальти - эмоции били через край.

После этого я со своим спортивным директором подошел к Андрею Владимировичу и извинился. Я такое не могу сказать Карповичу, он у меня был тренером в "Кайрате". Потом я написал ему сообщение, он ответил, что все нормально, обид нет, это эмоции, пожелал удачи и успехов.

Что касается потасовки, то там многие друг с другом начали цепляться, на меня матерился спортивный директор "Окжетпеса", когда я хотел объясниться с Карповичем.

Со штрафом я не согласен. Ведь я ничего не сделал и Андрей Владимирович тоже. Просто произошло недопонимание", - заявил футболист.



Вы когда-нибудь в футбол играли? Карпович возмутился своим наказанием за потасовку после матча КПЛ

Напомним, матч девятого тура КПЛ-2020 между "Окжетпесом" и "Каспием" завершился со счетом 2:2. Актауский клуб весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти.

"Каспий" с четырьмя очками занимает последнее, 11-е место. "Окжетпес" с пятью баллами расположился на десятой строчке. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Каспий Окжетпес ФК КПЛ-2020 Футбол

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