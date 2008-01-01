"За агрессию и попытку...". Экс-игрок сборной Казахстана получил бан на посещение стадионов

Его клуб проиграл со счетом 0:2.

Нуртас Кургулин. Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:10
Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола наказал спортивного директора "Тараза" Нуртаса Кургулина, сообщает официальный сайт организации.

А именно вынес запрет на посещение стадионов, принимающих матчи, проводимые под эгидой КФФ. Бан на два месяца он получил за неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес официальных лиц, попытку проникнуть в судейскую комнату и агрессивное поведение в отношении организаторов соревнований. 

Кроме того, за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками в одном матче, "Тараз" был оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.

В рамках девятого тура "Тараз" уступил "Жетысу" - 0:2.

34-летний Кургулин - воспитанник таразского футбола. В КПЛ играл за родной "Тараз", "Астану" и "Тобол". За сборную Казахстана провел два матча.
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:10
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