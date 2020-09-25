"За агрессию и попытку...". Экс-игрок сборной Казахстана получил бан на посещение стадионов

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола наказал спортивного директора "Тараза" Нуртаса Кургулина
, сообщает официальный сайт
организации.
А именно вынес запрет на посещение стадионов, принимающих матчи, проводимые под эгидой КФФ. Бан на два месяца он получил за неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес официальных лиц, попытку проникнуть в судейскую комнату и агрессивное поведение в отношении организаторов соревнований.
Кроме того, за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками в одном матче, "Тараз" был оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.
В рамках девятого тура "Тараз" уступил
"Жетысу" - 0:2.
34-летний Кургулин - воспитанник таразского футбола. В КПЛ играл за родной "Тараз", "Астану" и "Тобол". За сборную Казахстана провел два матча.
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