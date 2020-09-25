Стандарты, португалец из "Бенфики" и сильные полузащитники. Как "Жетысу" преодолел кризис и вышел в лидеры КПЛ

По итогам десятого тура КПЛ в борьбе за медали мы видим не только привычных претендентов в виде "Кайрата", "Астаны" и "Ордабасы", но и сенсационный "Жетысу". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как талдыкорганский клуб за два месяца избавился от статуса аутсайдера и теперь ведет борьбу за еврокубки.



После игр в июле и августе у "Жетысу" было три поражения в трех матчах, правда соперники при этом очень серьезные: "Кайрат", "Ордабасы" и "Кайсар". Команда выглядела слабо с точки зрения физических возможностей и никак не могла набрать форму.



Но сентябрь все изменил. У "Жетысу" четыре победы, стопроцентный набор очков, девять забитых мячей, два пропущенных и четвертое-пятое места в КПЛ. Так что же помоглоисправить ситуацию и выйти в лидеры?Огай всегда был известен тем, что умеет выстраивать надежную игру в обороне, тем более, когда у клуба есть неплохой набор исполнителей. "Жетысу" использует схему в три центральных защитника, двое из них - игроки сборной Казахстана и Беларуси.- крепкие и уже опытные центрбеки, которые знают, что такое большие матчи на международном уровне.Подписаниезимой - едва ли не главный трансфер клуба в этом сезоне. Косовар с бельгийским паспортом добавил полузащите "Жетысу" еще больше класса и функционала. Вместе сэта тройка хавбеков представляется, как очень вариативная, объемная и не обделенная интеллектом. Каждый из них обладают качественным средним пасом и приличным ударом, в частности, Шкодра отличный исполнитель стандартов.- еще одна селекционная удача "Жетысу". Португальский вингер, прошедший школу "Бенфики", выглядит самым креативным игроком команды Дмитрия Огая. Эуженио - типичный продукт португальской системы, который готов обыгрывать, обострять и бить по воротам из любой более-менее удобной позиции. Также 30-летний вингер не брезгует "нырять" в штрафной, как это было в недавней встрече с "Таразом". Однако эффективность Эуженио очень высока, у него уже семь результативных действий в семи матчах - четыре ассиста, три гола. Возможно, в следующем сезоне португалец пойдет на повышение в другой клуб КПЛ."Жетысу" - это прямое объяснение тому, почему чемпионат Казахстана этого сезона превратился в лигу стандартов. Как уже было отмечено, этот клуб забил девять голов в сентябре, из них восемь после розыгрыша угловых, штрафных и пенальти. Да, это, возможно, говорит о позиционной беззубости атаки команды Огая, но в то же время стандартные положения - оружие, которое способно работать бесперебойно, что и доказывает "Жетысу". Опять же, недавний камбэк в матче сблагодаря двум угловым.Но особенно любопытно, как "Жетысу" проведет ближайшие два матча против "Астаны" и. Ведь взлет в сентябре в том числе связан с относительно несложным календарем, где не было больших соперников. Если команда сумеет набрать очки и продолжит удачную серию перед международной паузой, то значит основания претендовать на еврокубки у "Жетысу" точно есть.