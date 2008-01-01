Иностранного тренера клуба КПЛ дисквалифицировали на четыре матча

Команду также наказали.

Бранко Чирич. Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:21
Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ дисквалифицировал на четыре матча тренера по физподготовке футбольного клуба "Каспий" Бранко Чирича

Наказание он получил за неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес официальных лиц в матче девятого тура чемпионата Казахстана.  

Также за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками в одном матче, оштрафовали "Каспий" на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.

Отметим, что встреча между "Окжетпесом" и "Каспием" завершилась со счетом 2:2. Причем актауский клуб весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти. После финального свистка произошла потасовка с участием футболистов и главного тренера кокшетауского клуба Андрея Карповича. По провинившимся также вынесено решение.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:21
© 2008 - 2020 ТОО «EML»