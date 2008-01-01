В КФФ назвали и наказали провокатора массовой потасовки после матча КПЛ

Все произошло в рамках девятого тура.

Андрей Карпович. Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:00
Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола. По его итогам вынесено решение по матчу девятого тура КПЛ между "Окжетпесом" и "Каспием", сообщает официальный сайт КФФ.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Причем "Каспий" весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти. После финального свистка произошла потасовка с участием футболистов и главного тренера кокшетауского клуба Андрея Карповича. В итоге, последнего дисквалифицировали.

Так, за неспортивное поведение, выразившееся в оскорбительных выкриках в адрес соперника, игрок "Каспия" Арман Нусип оштрафован на сумму в размере 40 МРП, что составляет 111 120 тенге.

За неспортивное поведение, выразившееся в провокации массовой потасовки между командами "Окжетпес" и "Каспий", главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович дисквалифицирован на два матча.

Ранее свою позицию по случившемуся озвучил Карпович.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:00
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