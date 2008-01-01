В КФФ назвали и наказали провокатора массовой потасовки после матча КПЛ

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола. По его итогам вынесено решение по матчу девятого тура КПЛ между "Окжетпесом"
и "Каспием"
, сообщает официальный сайт КФФ.
Встреча завершилась
со счетом 2:2. Причем "Каспий" весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти. После финального свистка произошла
потасовка с участием футболистов и главного тренера кокшетауского клуба Андрея Карповича
. В итоге, последнего дисквалифицировали.
Так, за неспортивное поведение, выразившееся в оскорбительных выкриках в адрес соперника, игрок "Каспия" Арман Нусип
оштрафован на сумму в размере 40 МРП, что составляет 111 120 тенге.
За неспортивное поведение, выразившееся в провокации массовой потасовки между командами "Окжетпес" и "Каспий", главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович дисквалифицирован на два матча.
Ранее свою позицию по случившемуся озвучил
Карпович.