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"Пусть покопаются в своей голове". Казахстанский тренер - об упущенной победе со счета 2:0 в матче КПЛ

Клуб идет седьмым в таблице.

"Пусть покопаются в своей голове". Казахстанский тренер - об упущенной победе со счета 2:0 в матче КПЛ
Константин Горовенко. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер карагандинского "Шахтера" Константин Горовенко прокомментировал встречу с талдыкорганским "Жетысу" в рамках десятого тура чемпионата Казахстана по футболу.

"Горняки" вели со счетом 2:0, но во втором тайме умудрились пропустить три гола и проиграть.

"Если до 70-й минуты ты ведешь игру, выигрываешь по ходу встречи со счетом 2:0 и затем пропускаешь три мяча, то здесь нужно винить только себя. Здесь нельзя говорить о тактике или физическом состоянии - это психология. После матча я задал вопрос ребятам, чего они хотят: доигрывать сезон или бороться за места? Пусть покопаются в своей голове. Мы не имеем права отдавать такие игры, это наш прямой конкурент, которого мы обязаны были обыграть. К сожалению, упустили комфортное преимущество в два мяча. Такие трагедии бывают в жизни команд, футболистов. Самое важное сейчас - как команда отреагирует на это поражение, какие сделает выводы. Но могу сказать, что мы будем бороться до конца!" - приводит его слова пресс-служба клуба.

После этой неудачи "Шахтер" с 12 очками расположился на седьмом месте из 11. "Жетысу" с 16 баллами оказался на четвертой позиции. С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Жетысу ФК

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