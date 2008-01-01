"В гонке ли "Астана"? Сыграно лишь девять матчей". Барсегян - о победе над "Кайсаром" и борьбе за титул КПЛ

Полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян
в интервью корреспонденту Vesti.kz
рассказал, каково ему было играть против бывшей команды, претендует ли столичный клуб на "золото" и как он относится к своей трансферной стоимости. В десятом туре чемпионата Казахстана команда Пола Эшуорта обыграла "Кайсар".
- Тигран, какие чувства ты испытывал в этой игре, учитывая, что "Кайсар" важная команда в твоей карьере?
- Мне было приятно встретить перед матчем старых друзей, я очень сильно уважаю игроков и болельщиков "Кайсара" за все то, что они сделали для меня в прошлом сезоне. Но сейчас я игрок "Астаны", и буду делать все для того, чтобы моя команда побеждала вне зависимости от соперника.
- Вновь тяжелый матч для "Астаны", но есть результат, можно сказать определенный груз упал с плеч?
- Конечно, после победы настроение совсем другое. Но мы должны понимать, что это лишь один матч, нам необходимо много работать, чтобы победы были в каждой игре.
- По твоему мнению, "Астана" еще в гонке за чемпионство? Как ты думаешь, реально ли составить конкуренцию "Кайрату"?
- Сыграно всего лишь девять матчей - это даже не половина. Мы идем вперед, стараемся выиграть каждый матч, а итоги подведем в конце сезона.
- На днях Transfermarkt обновил стоимость игроков КПЛ, твоя цена возросла, ты обращаешь на такие вещи внимание?
- Нет, для меня это неважно. Мне важно помогать команде выигрывать.
Отметим, что "Астана" после победы над "Кайсаром" набрала 18 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице
. Также добавим, что для Барсегяна это был девятый матч в рамках КПЛ-2020, в этом сезоне он отметился одним голом и тремя ассистами.