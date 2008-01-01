"Не хочу смотреть...". Эшуорт - о победе над "Кайсаром", травме Маевского и борьбе с "Кайратом" за "золото"

"Астана"
в центральном матче десятого тура чемпионата Казахстана по футболу обыграла "Кайсар"
со счетом 1:0. О прошедшей игре, травме Ивана Маевского и турнирной интриге рассказал исполняющий обязанности главного тренера столичной команды Пол Эшуорт
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- Я очень рад этой победе! У нас очень сложный график, игры через три-четыре дня, и каждый игрок сегодня сделал свой максимум, команда сумела проявить характер, так что мы заслужили этот результат. Я очень доволен каждым футболистом, который вышел на поле. Понятно, что были ошибки, но без них не бывает футбола. Уже в воскресенье нас ждет следующий тяжелый матч, мы должны быть готовы к этой игре и должны думать только о ней, - приводит его слова пресс-служба клуба.
- В первом тайме вы вынужденно поменяли Ивана Маевского. Как у него здоровье?
- У него перелом носа, он уехал сразу с матча в больницу. Юра Логвиненко, который вышел вместо него, сыграл очень хорошо. Он показал, что у него есть большой опыт, контролировал ход матча. Я очень доволен тем, как он сыграл.
- С чем связано то, что вы до последних минут тянули с заменами?
- Мы хорошо играли, поэтому не хотел сделать команду слабее. Тигран, Марин и Пиерос впереди были опасны, Макс Эбонг очень хорошо двигался, проделал большой объем, их менять смысла не было. Рунар немного устал к концу матча, поэтому мы его и поменяли на Дорина Ротариу. Он хорошо вышел, создал опасность, так что думаю, сделали все правильно.
- После победы можно посмотреть таблицу, отставание есть, но реально ли догнать "Кайрат"?
- Я не хочу смотреть в таблицу, для нас важно думать и выигрывать каждый следующий матч.
"Астана" на последних минутах вырвала победу в десятом туре КПЛ
По итогам десяти туров астанчане набрали 18 очков и поднялись с пятого места на второе, отстав от идущего на первой строчке "Кайрата" на шесть баллов. Кызылординцы с 14 баллами остались на шестой строчке из 11.