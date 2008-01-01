Выстрел в девятку и победный мяч "Астаны". Выбери лучший гол десятого тура КПЛ-2020

На Vesti.kz продолжается рубрика "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах десятого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них вы можете здесь.



Жоао Пауло ("Ордабасы")



Бразильский вингер "Ордабасы" забил седьмой гол подряд в последних семи матчах команды и регулярно попадает в голосование на нашем сайте. По итогам восьмого тура болельщики признали гол Пауло лучшим. В десятом туре его взятие ворот во встрече с "Кызыл-Жар СК", состоявшееся на 72-й минуте, принесло шымкентскому клубу победу.







Руслан Мингазов ("Шахтер")



Туркменский форвард не забивал в КПЛ с ноября 2019 года, когда выступал за "Иртыш". Сейчас Мингазов отличился, будучи игроком "Шахтера". Он открыл счет в матче с "Жетысу", замкнув на 25-й минуте выверенную диагональ в штрафной талдыкорганцев. В этом поединке карагандинцы, ведя со счетом 2:0, позволили сопернику выиграть - 3:2.







Жарко Томашевич ("Астана")



"Астана" сумела порадовать своих болельщиков важной победой над одним из конкурентов в борьбе за медали. Единственный гол в ворота "Кайсара" на 87-й минуте матча забил защитник столичного клуба Жарко Томашевич. Черногорец вовремя сориентировался в штрафной соперника, сыграв на добивании после подачи с углового.







Айбар Жаксылыков ("Жетысу")



С гола форварда "Жетысу" Айбара Жаксылыкова начался героический камбэк талдыкорганского клуба в матче с "Шахтером". Жаксылыков на 70-й минуте удачно замкнул на дальней штанге подачу с углового. Взятие ворот получилось одинаково важным и очень красивым.







Йован Чадженович ("Тараз")



Черногорский полузащитник "Тараза" в эффектном стиле открыл счет в матче с "Каспием". На 43-й минуте Чадженович подкараулил отскок в штрафной после розыгрыша стандартного положения и неотразимо пробил без обработки в левую от вратаря "девятку". Прекрасное завершение атаки вторым темпом.





А это наш топ-5 голов десятого тура КПЛ-2020.

Согласны? Если нет, то голосуйте по этой ссылке.





Отметим, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Список авторов лучших голов предыдущих турах по мнению читателей Vesti.kz выглядит следующим образом:



Первый тур. Конрад Вжесиньски "(Кайрат") - гол в ворота "Тараза".

Второй тур. Карлос фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК".

Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза".

Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны".

Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу"

Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола"

Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны".

Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны"



Лучшие голы тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится четвертого октября. Алматинцы лидируют в турнирной таблице, набрав 24 очка. У "Астаны" второе место и 18 баллов. "Ордабасы" с 17 очками занимает третью строчку. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.