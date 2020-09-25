Выстрел в девятку и победный мяч "Астаны". Выбери лучший гол десятого тура КПЛ-2020

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция боя Куата Хамитова
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Выстрел в девятку и победный мяч "Астаны". Выбери лучший гол десятого тура КПЛ-2020

Очередной выпуск рубрики "Гол тура".

Выстрел в девятку и победный мяч "Астаны". Выбери лучший гол десятого тура КПЛ-2020
Йован Чадженович. Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

На Vesti.kz продолжается рубрика "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах десятого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них вы можете здесь.

Жоао Пауло ("Ордабасы")


Бразильский вингер "Ордабасы" забил седьмой гол подряд в последних семи матчах команды и регулярно попадает в голосование на нашем сайте. По итогам восьмого тура болельщики признали гол Пауло лучшим. В десятом туре его взятие ворот во встрече с "Кызыл-Жар СК", состоявшееся на 72-й минуте, принесло шымкентскому клубу победу. 
 


Руслан Мингазов ("Шахтер")

Туркменский форвард не забивал в КПЛ с ноября 2019 года, когда выступал за "Иртыш". Сейчас Мингазов отличился, будучи игроком "Шахтера". Он открыл счет в матче с "Жетысу", замкнув на 25-й минуте выверенную диагональ в штрафной талдыкорганцев. В этом поединке карагандинцы, ведя со счетом 2:0, позволили сопернику выиграть - 3:2.



Жарко Томашевич ("Астана")

"Астана" сумела порадовать своих болельщиков важной победой над одним из конкурентов в борьбе за медали. Единственный гол в ворота "Кайсара" на 87-й минуте матча забил защитник столичного клуба Жарко Томашевич. Черногорец вовремя сориентировался в штрафной соперника, сыграв на добивании после подачи с углового.



Айбар Жаксылыков ("Жетысу")

С гола форварда "Жетысу" Айбара Жаксылыкова начался героический камбэк талдыкорганского клуба в матче с "Шахтером". Жаксылыков на 70-й минуте удачно замкнул на дальней штанге подачу с углового. Взятие ворот получилось одинаково важным и очень красивым.



Йован Чадженович ("Тараз")

Черногорский полузащитник "Тараза" в эффектном стиле открыл счет в матче с "Каспием". На 43-й минуте Чадженович подкараулил отскок в штрафной после розыгрыша стандартного положения и неотразимо пробил без обработки в левую от вратаря "девятку". Прекрасное завершение атаки вторым темпом.

А это наш топ-5 голов десятого тура КПЛ-2020.

Согласны? Если нет, то голосуйте по этой ссылке.



Отметим, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Список авторов лучших голов предыдущих турах по мнению читателей Vesti.kz выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски "(Кайрат") - гол в ворота "Тараза".
Второй тур. Карлос фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК".
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза".
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны".
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу"
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола"
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны".
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны"

Лучшие голы тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится четвертого октября. Алматинцы лидируют в турнирной таблице, набрав 24 очка. У "Астаны" второе место и 18 баллов. "Ордабасы" с 17 очками занимает третью строчку. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Голы недели КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Тобол ФК Шахтер ФК Тараз ФК Окжетпес ФК Кызыл-Жар СК Каспий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:03
Футбол

Выстрел в девятку и победный мяч "Астаны". Выбери лучший гол десятого тура КПЛ-2020
Вчера
23:16
Футбол

"В гонке ли "Астана"? Сыграно лишь девять матчей". Барсегян - о победе над "Кайсаром" и борьбе за титул КПЛ
Вчера
21:47
Футбол

"Не хочу смотреть...". Эшуорт - о победе над "Кайсаром", травме Маевского и борьбе с "Кайратом" за "золото"
Вчера
20:59
Футбол

Автор камбэка высказался о волевой победе "Жетысу" в матче с пятью голами
Вчера
18:29
Футбол

Промах года? Футболист сборной Казахстана из "Ордабасы" не попал по пустым воротам
Вчера
17:41
Футбол

Лучший бомбардир КПЛ забил гол в седьмом матче подряд и вывел "Ордабасы" на второе место
Вчера
16:21
Футбол

"Жетысу" выдал триллер: проигрывал 0:2 к 70-й, забил дважды за минуту и вырвал волевую у "Шахтера"
Вчера
15:31
Футбол

Отказался от Европы, вернул место в основе, прогрессирует в сборной. Абикен - будущий лидер "Кайрата"
Вчера
15:17
Футбол

"Жетысу" сделал камбэк с 0:2, обыграл "Шахтер" и вышел на второе место в КПЛ
Вчера
12:21
Футбол

Гол парашютом в ворота "Астаны" признан лучшим в девятом туре КПЛ-2020
Вчера
10:32
Футбол

Пять футболистов "Кайрата" вошли в символическую сборную 9-го тура КПЛ
Вчера
09:42
Футбол

Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайсар" и еще двух игр 10-го тура КПЛ
23 сентября
22:27
Футбол

Экс-вратарь "Иртыша" с опытом игры во Франции нашел новый клуб
23 сентября
21:56
Футбол

Вы когда-нибудь в футбол играли? Карпович возмутился своим наказанием за потасовку после матча КПЛ
23 сентября
21:27
Футбол

На дне. Сможет ли "Каспий" покинуть зону вылета КПЛ-2020?
23 сентября
20:14
Футбол

Угасшая конкуренция. Почему "Кайрат" в этом сезоне уверенно выиграет "золото" КПЛ
23 сентября
16:56
Футбол

Легионеры принесли "Таразу" вторую победу в КПЛ
23 сентября
12:35
Футбол

Цхададзе ответил на предложение возглавить "Астану"
23 сентября
11:34
Футбол

Долгожданная победа? Прямая трансляция матча 10-го тура КПЛ "Каспий" - "Тараз"
23 сентября
00:30
Футбол

"Переговорил с ребятами, объяснил". Тренер "Тобола" прокомментировал слухи о чистке состава
22 сентября
23:04
Футбол

Нанесший "Кайрату" единственное поражение в КПЛ-2020 тренер приглянулся титулованному клубу Болгарии
22 сентября
20:22
Футбол

Найти помоложе и побыстрее. Кому в "Тоболе" укажут на выход?
22 сентября
18:32
Футбол

Скатились, или как клубы КПЛ провели худший за десять лет сезон в еврокубках
22 сентября
18:10
Футбол

"Не уровень РПЛ, он вернется в Казахстан". Агент Бахтиярова подверг критике Куата и его переход в "Химки"
22 сентября
17:02
Футбол

Михал Билек подал иск в ФИФА на "Астану" и потребовал больше полумиллиона евро
22 сентября
15:55
Футбол

"Астана" решила судьбу Эшуорта и выбрала нового главного тренера - СМИ
22 сентября
14:41
Футбол

"Кайрат" досрочно чемпион? Сможет ли "Астана" сократить отрыв в КПЛ
22 сентября
12:03
Футбол

"Проходных матчей уже не будет". Эксперт разобрал девятый тур КПЛ и оценил игру лидеров
22 сентября
11:26
Футбол

"Первый тайм - хороший, второй - плохой". Шпилевский - об игре с "Кызыл-Жар СК"
22 сентября
09:55
Футбол

Костанай реабилитируется? Прямая трансляция матча 10-го тура КПЛ "Тобол" - "Окжетпес"
12 сентября
13:55
Футбол

Видео предыгровой тренировки "Астаны"
30 августа
23:44
Футбол

Видеообзор заключительного матча седьмого тура КПЛ
30 августа
20:41
Футбол

Как "Тараз" лишил "Астану" победы
30 августа
19:14
Футбол

Видеообзор победы "Кайрата" над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава
27 августа
19:09
Футбол

Видеообзор разгромной победы "Жетысу" над "Кызыл-Жаром СК"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика