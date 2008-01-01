Автор камбэка высказался о волевой победе "Жетысу" в матче с пятью голами

По итогам тура семиреченцы оказались в призовой тройке.

Айбар Жаксылыков. Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:59
Нападающий "Жетысу" Айбар Жаксылыков, который помог своему клубу избежать поражения в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, поделился своими впечатлениями от прошедшей игры с "Шахтером".

Талдыкорганцы во втором тайме уступали 0:2, но в оставшееся время до финального свистка сумели не только отыграться, но и добиться волевой победы. В этом матче 23-летний Жаксылыков оформил дубль.

"Сегодня была очень интересная игра. После двух пропущенных голов казалось, что исход матча предрешен. Но в этой игре мы просто обязаны были побеждать, если планируем занять достойное место в турнирной таблице. Поэтому, несмотря на плохое начало, мы смогли перестроить свою игру и добиться своей цели - выиграть матч. Рад, что вернули долг своим болельщикам, когда, выигрывая в матче с "Ордабасы" со счетом 2:0, умудрились в итоге им проиграть. Думаю, теперь наши болельщики удовлетворены", - приводит слова игрока пресс-служба клуба.

После десяти туров "Жетысу" с 16 очками расположился на третьем месте из 11-ти, "Шахтер" с отставанием на четыре балла оказался на седьмой позиции. С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:59
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