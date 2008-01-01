"Астана" на последних минутах вырвала победу в десятом туре КПЛ

"Астана"
выиграла у "Кайсара"
в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча проходила в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 87-й минуте после розыгрыша углового забил Жарко Томашевич
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Надо сказать, что в минувшей игре команды создали достаточно моментов для взятия ворот, но игроков подводила слабая реализация в завершающей фазе атак.
После этой игры астанчане набрали 18 очков и поднялись с пятого места на второе, на котором до этого находился "Ордабасы" после победы в отчетном туре. Кызылординцы с 14 баллами остались на шестой строчке из 11.
В других матчах десятого тура "Жетысу" победил "Шахтер" - 3:2, "Каспий" уступил "Таразу" - 0:2, "Тобол" выиграл у "Окжетпеса" - 1:0, а "Ордабасы" оказался сильнее "Кызыл-Жар СК" - 1:0.