"Астана" на последних минутах вырвала победу в десятом туре КПЛ

И вышла на второе место.

Фото: Никита Басов/ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
8
Сегодня 19:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 10
Кайсар - Астана 0:1

Голы: Томашевич, 87 (0:1)

Турнирная таблица
"Астана" выиграла у "Кайсара" в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 87-й минуте после розыгрыша углового забил Жарко Томашевич.



Надо сказать, что в минувшей игре команды создали достаточно моментов для взятия ворот, но игроков подводила слабая реализация в завершающей фазе атак.

После этой игры астанчане набрали 18 очков и поднялись с пятого места на второе, на котором до этого находился "Ордабасы" после победы в отчетном туре. Кызылординцы с 14 баллами остались на шестой строчке из 11.

В других матчах десятого тура "Жетысу" победил "Шахтер" - 3:2, "Каспий" уступил "Таразу" - 0:2, "Тобол" выиграл у "Окжетпеса" - 1:0, а "Ордабасы" оказался сильнее "Кызыл-Жар СК" - 1:0.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК Астана ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
8
Сегодня 19:54
© 2008 - 2020 ТОО «EML»