Промах года? Футболист сборной Казахстана из "Ордабасы" не попал по пустым воротам

Но это не помешало его клубу победить.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:29
"Ордабасы" выиграл у "Кызыл-Жар СК" (1:0) в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу. Решающий гол на 72-й минуте забил лучший бомбардир КПЛ Жоао Пауло, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний бразилец записал на свой счет седьмой гол, тем самым сохранив за собой лидерство среди лучших снайперов чемпионата.

При этом в прошедшей встрече мог отличиться и другой игрок шымкентского клуба Сергей Хижниченко, но форвард сборной Казахстана умудрился не попасть по пустым воротам. Промах года? Судите сами:

Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 17 очков и с пятого места поднялся на второе. "Кызыл-Жар СК" с семью баллами остался на девятой позиции из 11-ти.

В других матчах десятого тура "Жетысу" победил "Шахтер" - 3:2, "Каспий" уступил "Таразу" - 0:2, "Тобол" выиграл у "Окжетпеса" - 1:0.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:29
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