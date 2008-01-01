Промах года? Футболист сборной Казахстана из "Ордабасы" не попал по пустым воротам

"Ордабасы"
выиграл у "Кызыл-Жар СК"
(1:0) в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу
. Решающий гол на 72-й минуте забил лучший бомбардир КПЛ Жоао Пауло
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
32-летний бразилец записал
на свой счет седьмой гол, тем самым сохранив за собой лидерство среди лучших снайперов чемпионата.
При этом в прошедшей встрече мог отличиться и другой игрок шымкентского клуба Сергей Хижниченко
, но форвард сборной Казахстана умудрился не попасть по пустым воротам. Промах года? Судите сами:
Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 17 очков и с пятого места поднялся на второе. "Кызыл-Жар СК" с семью баллами остался на девятой позиции из 11-ти.
В других матчах десятого тура "Жетысу" победил "Шахтер" - 3:2, "Каспий" уступил "Таразу" - 0:2, "Тобол" выиграл у "Окжетпеса" - 1:0.