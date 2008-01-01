Лучший бомбардир КПЛ забил гол в седьмом матче подряд и вывел "Ордабасы" на второе место

Все решилось во втором тайме.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:41
"Ордабасы" победил "Кызыл-Жар СК" в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила на стадионе Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 1:0 в пользу шымкентского клуба. Решающий гол на 72-й минуте забил Жоао Пауло. Бразилец отметился взятием ворот в седьмом матче подряд. Как итог, с семью голами закрепился на первом месте среди лучших бомбардиров КПЛ.



Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 17 очков и с пятого места поднялся на второе. "Кызыл-Жар СК" с семью баллами остался на девятой позиции из 11-ти.

В других матчах десятого тура "Жетысу" победил "Шахтер" - 3:2, "Каспий" уступил "Таразу" - 0:2, "Тобол" выиграл у "Окжетпеса" - 1:0.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Ордабасы ФК Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:41
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