"Жетысу" выдал триллер: проигрывал 0:2 к 70-й, забил дважды за минуту и вырвал волевую у "Шахтера"

Матч десятого тура казахстанской премьер-лиги между талдыкорганским "Жетысу"
и карагандинским "Шахтером"
получился богатым не только на голы, но и на события. Команды выдали настоящий триллер с неожиданной развязкой.
Все началось на 25-й минуте, когда "горняки" открыли счет и вышли вперед. Футболисты "Шахтера" организовали трехходовку - Арсен Хубулов обстучался с одноклубником и забросил мяч в штрафную семиреченцев, где Руслан Мингазов убежал за спины защитников и в касание переправил мяч в сетку.
В начале второго тайма дела "Жетысу" стали еще хуже - команда пропустила второй мяч. На 52-й минуте карагандинцы разыграли угловой - после подачи с фланга голкипер талдыкорганцев Андрей Шабанов не смог зафиксировать мяч. Его ошибкой воспользовался Абдель Ламанж, который переправил мяч в ворота.
После второго пропущенного мяча шансы "Жетысу" хотя бы на ничью стали уменьшаться. Однако команда не бросила играть, тогда как "Шахтер" отдал мяч сопернику и стал играть по счету, полагая, что победа уже у них в кармане. Однако у соперника было другое мнение на этот счет.
На 70-й минуте талдыкорганцы вернули интригу в матч. Вышедший на замену после перерыва Айбар Жаксылыков
замкнул головой подачу с углового и сократил отставание до минимума.
На 83-й минуте "Жетысу" и вовсе сравнял счет. В том моменте не обошлось без ошибки голкипера "горняков" - Давид Юрченко, казалось, должен был забирать "свечу", и игроки "Шахтера" уже выключились из эпизода, но не Жаксылыков. В результате мяч выпал из рук вратаря, и нападающий талдыкорганцев переправил его в ворота.
А спустя минуту уже "Шахтер" был в роли отыгрывающегося. После розыгрыша углового мяч отскочил к Педро Эуженио и тот пробил из штрафной - Юрченко среагировал на удар, но мяч все равно влетел в ворота.
Два гола за минуту практически сломили "горняков", которые не нашли силы хотя бы добыть ничью, не говоря уже о победе.
В итоге "Жетысу" (16 очков) вырвал волевую победу, а вместе с ней взобрался на второе место в турнирной таблице КПЛ. "Шахтер" же упустил шансы подняться на четвертую строчку (13 очков).
Отметим, что похожий сценарий уже был в этом сезоне КПЛ с участием "Жетысу". Дело было в четвертом туре. Правда, тогда уже талыдкорганцы были в роли ведущего, но в итоге растеряли
преимущество в два мяча и проиграли "Ордабасы" (2:3).