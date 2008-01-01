"Жетысу" сделал камбэк с 0:2, обыграл "Шахтер" и вышел на второе место в КПЛ

Талдыкорганцы забили дважды за минуту.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:17
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 10
Жетысу - Шахтер 3:2

Голы: Мингазов, 25 (0:1); Ламанж, 53 (0:2); Жаксылыков, 70 (1:2); Жаксылыков, 83 (2:2); Эуженио, 84 (3:2)

Турнирная таблица
Карагандинский "Шахтер" потерпел поражение от талдыкорганского "Жетысу" в десятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Алматы и завершился со счетом 3:2 в пользу семиреченцев. При этом до 70-й минуту "горняки" вели с преимуществом в два мяча.

"Шахтер" вышел вперед на 25-й минуте после трехходовки, которую точным ударом замкнул Руслан Мингазов.

В начале второго тайма карагандинцы удвоили преимущество. Голкипер "Жетысу" не сумел зафиксировать мяч и Абдель Ламанж оказался первым на добивании.

На 70-й минуте "Жетысу" один мяч отыграл - после подачи с углового отличился Айбар Жаксылыков.

На 83-й минуте Жаксылыков оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера "Шахтера". А спустя минуту Педро Эуженио и вовсе вывел "Жетысу" вперед.



Благодаря этой победе "Жетысу" набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя "Тобол" 916) по дополнительным показателям. В активе "Шахтера" осталось 12 баллов.
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Сегодня 15:17
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