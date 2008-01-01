Гол парашютом в ворота "Астаны" признан лучшим в девятом туре КПЛ-2020

Очередной выпуск рубрики "Гол тура".

Айдос Таттыбаев. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:21
Гол нападающего карагандинского "Шахтера" Айдоса Таттыбаева признан лучшим в девятом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Таттыбаев, отличившийся в матче с "Астаной", набрал 44 процента голосов. Форвард "горняков" в эффектной манере сравнял счет, перебросив голкипера астанчан, и принес своему клубу ничью.



Второе и третье места в туре разделили Абат Аймбетов из "Кайрата" и Жоао Пауло, представляющий "Ордабасы" - у обоих по 23 процента голосов.

Шесть процентов набрал Дарко Зорич из "Окжетпеса", а замкнул топ-5 голосования Пиерос Сотириу из "Астаны", у которого четыре процента.



Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок "Тобола" Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе. По итогам седьмого тура победителем голосования стал еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген. В восьмом туре лучшим признан гол Жоао Пауло из "Ордабасы". Перенсенный матч шестого тура между "Кайратом" и "Астаной" будет сыгран четвертого октября.

Алматинский клуб набрав 24 очка лидирует в премьер-лиге. На второ месте "Тобол" - 16 баллов, у "Астаны" 15 очков. С таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.
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