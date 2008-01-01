Гол парашютом в ворота "Астаны" признан лучшим в девятом туре КПЛ-2020

Гол нападающего карагандинского "Шахтера" Айдоса Таттыбаева
признан лучшим в девятом туре КПЛ-2020
. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz
.
Таттыбаев, отличившийся в матче с "Астаной", набрал 44 процента голосов. Форвард "горняков" в эффектной манере сравнял счет, перебросив голкипера астанчан, и принес своему клубу ничью.
Второе и третье места в туре разделили Абат Аймбетов
из "Кайрата" и Жоао Пауло
, представляющий "Ордабасы" - у обоих по 23 процента голосов.
Шесть процентов набрал Дарко Зорич
из "Окжетпеса", а замкнул топ-5 голосования Пиерос Сотириу
из "Астаны", у которого четыре процента.
Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски
из "Кайрата", отличившийся
в первом туре, и Карлос Фонсека
, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший
во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал
полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев
. По итогам четвертого тура победил
игрок "Тобола" Серикжан Мужиков
. В пятом туре лучшим признано
взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе
. По итогам седьмого тура победителем голосования стал
еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген
. В восьмом туре лучшим признан
гол Жоао Пауло
из "Ордабасы". Перенсенный матч шестого тура между "Кайратом" и "Астаной" будет сыгран четвертого октября.
Алматинский клуб набрав 24 очка лидирует в премьер-лиге. На второ месте "Тобол" - 16 баллов, у "Астаны" 15 очков. С таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь
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