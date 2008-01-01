Пять футболистов "Кайрата" вошли в символическую сборную 9-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную девятого тура казахстанской премьер-лиги.
В команду вошли пять представителей алматинского "Кайрата"
: вратарь Стас Покатилов, защитники Дино Миканович и Раде Дугалич, хавбек Гафуржан Суюмбаев и нападающий Абат Аймбетов.
Двумя игроками представлены "Ордабасы"
и "Кайсар"
: у шымкентцев это полузащитники Абдулаи Диакате и Жоао Пауло; у кызылординцев - Элвин Фортес и Артур Режиналдо.
"Астана" с "Окжетпесом" делегировали по одному футболисту - защитника Уроша Радаковича и хавбека Дарко Зорича соответственно.
Фото: ПФЛК©
Напомним, "Кайрат" с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице КПЛ, опережая на восемь баллов "Тобол".