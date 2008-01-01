Пять футболистов "Кайрата" вошли в символическую сборную 9-го тура КПЛ

Алматинцы уверенно лидируют в чемпионате.

Футболисты "Кайрата". Фото: ПФЛК©

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную девятого тура казахстанской премьер-лиги.



В команду вошли пять представителей алматинского "Кайрата": вратарь Стас Покатилов, защитники Дино Миканович и Раде Дугалич, хавбек Гафуржан Суюмбаев и нападающий Абат Аймбетов.



Двумя игроками представлены "Ордабасы" и "Кайсар": у шымкентцев это полузащитники Абдулаи Диакате и Жоао Пауло; у кызылординцев - Элвин Фортес и Артур Режиналдо.



"Астана" с "Окжетпесом" делегировали по одному футболисту - защитника Уроша Радаковича и хавбека Дарко Зорича соответственно.





Фото: ПФЛК©



Напомним, "Кайрат" с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице КПЛ, опережая на восемь баллов "Тобол".