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Пять футболистов "Кайрата" вошли в символическую сборную 9-го тура КПЛ

Алматинцы уверенно лидируют в чемпионате.

Пять футболистов "Кайрата" вошли в символическую сборную 9-го тура КПЛ
Футболисты "Кайрата". Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную девятого тура казахстанской премьер-лиги.

В команду вошли пять представителей алматинского "Кайрата": вратарь Стас Покатилов, защитники Дино Миканович и Раде Дугалич, хавбек Гафуржан Суюмбаев и нападающий Абат Аймбетов.

Двумя игроками представлены "Ордабасы" и "Кайсар": у шымкентцев это полузащитники Абдулаи Диакате и Жоао Пауло; у кызылординцев - Элвин Фортес и Артур Режиналдо.

"Астана" с "Окжетпесом" делегировали по одному футболисту - защитника Уроша Радаковича и хавбека Дарко Зорича соответственно.


Фото: ПФЛК©

Напомним, "Кайрат" с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице КПЛ, опережая на восемь баллов "Тобол".

 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020

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