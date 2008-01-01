Экс-вратарь "Иртыша" с опытом игры во Франции нашел новый клуб

Он взял себе 32-й номер.

Сергей Черник. Фото: ФК "Городея"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:27
Бывший вратарь павлодарского "Иртыша" Сергей Черник продолжит карьеру на родине, где подписал контракт с "Городеей", сообщает официальный сайт белорусского клуба. 

В новой команде он будет выступать под 32-м номером.

Черник провел в чемпионатах Беларуси 170 матчей, выступал за гродненский "Неман", борисовский БАТЭ. Чемпион Беларуси (2014, 2015), обладатель Суперкубка Беларуси (2015, 2016), обладатель Кубка Беларуси сезона-2014/2015.

Также в 2015 году 32-летний голкипер стал обладателем рекордной "сухой серии" чемпионатов Беларуси - не пропускал в десяти стартовых матчах подряд, а с учетом предыдущего сезона серия достигла 1072 минут.

В 2013, 2015 годах признавался лучшим вратарем чемпионата Беларуси.

В сборной Беларуси дебютировал 15 ноября 2013 года в товарищеском матче со сборной Албании в Анталье (0:0) и с тех пор провел за "белокрылых" 19 матчей.

Также он имеет опыт игры во Франции, где 44 матча провел за "Нанси".

В сезоне 2020 года сыграл два матча за казахстанский "Иртыш", который в мае снялся с чемпионата из-за финансовых проблем.

"Городея", сыграв 24 тура, занимает предпоследнее, 15-е место. Следующий матч чемпионата команда проведет на своем поле со "Славией" 26 сентября.  
Метки:
Футбол Иртыш ФК Беларусь
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:27
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