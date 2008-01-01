Вы когда-нибудь в футбол играли? Карпович возмутился своему наказанию за потасовку после матча КПЛ

Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович
был дисквалифицирован на две игры после матча с "Каспием"
в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча завершилась
вничью 2:2, а после финального свистка произошла
массовая потасовка с участием игроков.
При этом у Карповича нашлось свое объяснение случившемуся.
"Мне влепили два матча дисквалификации. За то, что я якобы спровоцировал потасовку после матча с "Каспием". Хочу немного внести ясности и задать вопросы людям, принимающим такие решения.
Итак, игра была очень эмоциональная, был высокий накал. Мы хотели победить, соперник тоже. В конце встречи замененный игрок "Каспия" Арман Нусип проходил мимо нашей скамейки и бросил одну фразу, не очень приятную, если она была адресована нам. Это я и хотел уточнить у него после матча, так как были сомнения, ведь он мог это сказать и ассистенту арбитра, который находился поблизости.
После окончания матча я направился к Арману без какой-либо агрессии. Если бы я хотел устроить потасовку, то на 12 секунде этого видео вы можете заметить, что меня никто не держит, и к Арману у меня путь был свободен. Я мог оказаться рядом с ним за 2 шага. Но у меня не было такой цели, я лишь хотел задать вопрос. Он на него ответил. Я тут же развернулся и ушел. Это все есть на видео.
Мне интересно, за что именно меня дисквалифицируют? Какое основание? Рапорт инспектора? А где в этой ситуации находился инспектор? Он что, видел или слышал, что я говорил и делал?
Теперь что касается КДК. У меня вопрос к некоему господину Сарсембекову, который там руководит: Вы когда-нибудь в футбол играли? Если бы играли, то понимали бы, что так заканчивается каждый второй матч, в котором команды бьются за 6 очков, когда есть куча спорных судейских решений. Это нормальное явление. Кстати , почему бы судейство не разобрать? Но КДК захотелось наказать кого-то, причем непонятно за что и на каком основании.
После матча мы пожали руки с тренером "Каспия" Срджаном Благоевичем. Ни у него к нам, ни у нас к его команде претензий не было. Это футбол, он невозможен без эмоций. А тот, кто этого не понимает - буквоед.
Хорошо, дали мне 2 матча дисквалификации. Кому от этого легче стало? Инспектору или может КДК? Меня никак не удивило бы это решение, если бы я позволил себе драку или оскорбление кого-либо. И спокойно принял бы его и не возмущался. Но по факту, мне влепили 2 матча ни за то!", - написал Карпович в Instagram
.
Отметим, что "Окжетпес", набрав пять очков в десяти матчах, занимает предпоследнее, десятое место в таблице. Следующую игру кокшетауский клуб проведет с "Кайратом" 27 сентября.