Легионеры принесли "Таразу" вторую победу в КПЛ

Счет был открыт незадолго до перерыва.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:56
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 10
Каспий - Тараз 0:2

Голы: Чадженович, 43 (0:1); Силва Са, 58 (0:2)

Турнирная таблица
"Тараз" выиграл у "Каспия" в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на алматинском стадионе "Жас Кыран" завершилась со счетом 2:0 в пользу южан. Голами на 43-й и 58-й минутах отметились черногорец Йован Чадженович и португалец Тони Сильва.





Как итог, "Тараз" одержал вторую победу в КПЛ, тем самым прервав безвыигрышную серию из шести игр. Подопечные Владимира Никитенко, набрав десять очков, сохранили за собой восьмое место в таблице. В свою очередь актаусцы с четырьмя баллами остались на последней, 11-й строчке.  

В следующем туре, 26 сентября, "Тараз" сыграет с "Тоболом", а 28-го числа "Каспий" встретится с "Шахтером".
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:56
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