Легионеры принесли "Таразу" вторую победу в КПЛ

"Тараз"
выиграл у "Каспия"
в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча на алматинском стадионе "Жас Кыран" завершилась со счетом 2:0 в пользу южан. Голами на 43-й и 58-й минутах отметились черногорец Йован Чадженович и португалец Тони Сильва.
Как итог, "Тараз" одержал вторую победу в КПЛ, тем самым прервав безвыигрышную серию из шести игр. Подопечные Владимира Никитенко, набрав десять очков, сохранили за собой восьмое место в таблице. В свою очередь актаусцы с четырьмя баллами остались на последней, 11-й строчке.
В следующем туре, 26 сентября, "Тараз" сыграет с "Тоболом", а 28-го числа "Каспий" встретится с "Шахтером".