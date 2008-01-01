"Переговорил с ребятами, объяснил". Тренер "Тобола" прокомментировал слухи о чистке состава

Главный тренерподвел итоги матча десятого тура казахстанской премьер-лиги против(1:0) и прокомментировал слухи об уходе лидеров команды. Его слова приводит официальный сайт костанайского клуба.– Ожидаемо сложный матч, несмотря на то, что "Окжетпес" находится в нижней части турнирной таблицы. Мы знали, что это очень организованная команда, которая очень глубоко опускается в обороне – такие команды сложно вскрывать. Важно было иметь терпение и использовать свои моменты. Знали силу "Окжетпеса" и при стандартных ситуациях, сегодня мы со стандартами справились. У нас были еще моменты, штанга… Еще два-три момента, которые можно было реализовывать. В целом, в таком матче важно было побеждать. Я думаю, что сегодня мы победили абсолютно заслуженно.– Я видел эту публикацию. Сразу переговорил с ребятами, объяснил, что эта информация не соответствует действительности. По поводу следующего года еще никаких разговоров с руководством клуба не было. Важно было, чтобы ребята сконцентрировались на своей игре и не отвлекались на такие ненужные темы.Благодаря этой победе "Тобол" набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя "Астану" (15). В активе "Окжетпеса" остались пять баллов и предпоследняя строчка.