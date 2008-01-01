Михал Билек подал иск в ФИФА на "Астану" и потребовал больше полумиллиона евро

Чешский специалист Михал Билек
подал в Международную федерацию футбола (ФИФА) иск против бывшего клуба - "Астана"
. Об этом в телеграм-канале сообщает журналист и инсайдер Айдын Кохажмет.
По информации источника, "Астана" расторгла контракт со своим бывшим главным тренером, однако сделала это в одностороннем порядке. В этой связи агенты обратились в палату по разрешению споров ФИФА с целью получения компенсации.
Стали известны зарплата Билека в "Астане" и сумма компенсации за увольнение
"Речь идет о довольно внушительной сумме: 200 тысяч евро ему должны за оставшиеся четыре зарплаты, чуть больше 200 тысяч еще в качестве подписного бонуса, так и не выплаченного специалисту. Кроме того, первые три месяца с него удерживали некую часть зарплаты, а также не выплатили премиальные.
Кроме того, клуб должен компенсацию за четыре месяца и его ассистенту.
Если суммировать все эти деньги, то получится почти 600 тысяч евро. Скажу сразу: коли дело дошло до ФИФА, и правда на стороне тренера, то все его претензии будут удовлетворены в полном объеме. А если нет, то трансферный бан и снятие очков", - написал Кохажметов.
"Астана" назвала преемника Михала Билека
26 августа "Астана" объявила
о расторжении контракта с Билеком. При этом соглашение было подписано в январе сроком до конца сезона. Сейчас командой руководит Пол Эшуорт, временно исполняющий обязанности главного тренера.