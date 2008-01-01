"Астана" решила судьбу Эшуорта и выбрала нового главного тренера - СМИ

Столичный клуб вылетел из еврокубков и идет вторым в КПЛ.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:55
Грузинский специалист Кахабер Цхададзе в следующем сезоне может возглавить "Астану", пишет газета "Лело".

Отмечается, что столичный клуб сейчас переживает спад и кризис и сдал позиции по всем фронтам. Седьмое подряд чемпионство может остаться несбыточной мечтой. Из-за этого произошло увольнение чешского тренера Михала Билека, которого заменил Пол Эшуорт.

По информации источника, английский специалист пробудет на посту главного тренера "Астаны" до конца сезона, а с нового команду возглавит Цхададзе, который сейчас возглавляет "Ордабасы".

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Напомним, "Астана" осталась без еврокубков, вылетев сначала из Лиги чемпионов, а затем из Лиги Европы. В чемпионате Казахстана столичная команда идет второй, отставая на девять баллов от лидирующего "Кайрата".
Метки:
Астана ФК Эшуорт Пол Цхададзе Кахабер Ордабасы ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:55
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