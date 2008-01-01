"Астана" решила судьбу Эшуорта и выбрала нового главного тренера - СМИ

Грузинский специалист Кахабер Цхададзе
в следующем сезоне может возглавить "Астану"
, пишет газета "Лело"
.
Отмечается, что столичный клуб сейчас переживает спад и кризис и сдал позиции по всем фронтам. Седьмое подряд чемпионство может остаться несбыточной мечтой. Из-за этого произошло увольнение чешского тренера Михала Билека
, которого заменил Пол Эшуорт
.
По информации источника, английский специалист пробудет на посту главного тренера "Астаны" до конца сезона, а с нового команду возглавит Цхададзе, который сейчас возглавляет "Ордабасы".
"Они точно покинут клуб". Эшуорт - о чистке состава, своем будущем в "Астане" и выходе из кризиса
Напомним, "Астана" осталась без еврокубков, вылетев сначала из Лиги чемпионов, а затем из Лиги Европы. В чемпионате Казахстана столичная команда идет второй, отставая на девять баллов от лидирующего "Кайрата".