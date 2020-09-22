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Найти помоложе и побыстрее. Кому в "Тоболе" укажут на выход?

В костанайском клубе задумались о чистке состава.

Найти помоложе и побыстрее. Кому в "Тоболе" укажут на выход?
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Костанайский "Тобол" по окончании сезона намерен расстаться с несколькими футболистами, утверждает журналист Айдын Кожахмет. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Корреспондент Vesti.kz, основываясь на этой информации, поразмышлял, кто из легионеров может покинуть клуб.

В частности, по информации Кожахмет,а в список лишних футболистов вошли грузинские легионеры Джаба Канкава и Ника Квеквескири. Оба выступают в "Тоболе" по несколько сезонов. Квеквескири присоединился к клубу по ходу сезона-2017, а Канкава стал игроком костанайцев в начале 2018 года. У обоих контракты рассчитаны до конца 2020. Отмечается, что на место грузин руководство "Тобола" хочет пригласить исполнителей моложе и быстрее.

Уход Канкавы и Квиквискири, которые являются системообразующими футболистами в игре "Тобола", будет означать, что клуб решился на большую реконструкцию состава.

Впрочем, учитывая возраст Канкавы, которому в следующем году исполнится 35 лет, вполне возможно, что из "Тобола" его отпустят с целью омоложения состава.

Если говорить про возрастной ценз, то вполне вероятен уход 33-летнего Карлоса Фонсеки. Португалец летом присоединился к "Тоболу", покинув снявшийся с КПЛ "Иртыш", где он на протяжении нескольких сезонов был лидером. Впрочем, контракт Фонсеки, истекающий в середине следующего года, дает надежду этому футболисту доработать его до конца.

Не совсем убедительно пока выглядят позиции таких иностранцев, как Сенин Себаи и Арман Оганесян. В прошлом сезоне ивуариец наряду с Азатом Нургалиевым (десять голов) и Бауржаном Турысбеком (восемь голов) составил ударное трио, забив восемь мячей в КПЛ. В этом году 26-летний форвард не может найти свою игру. Себаи пока хуже остальных нападающих - без забитых мячей и меньше своих коллег по амплуа появлялся в составе - всего пять раз. К слову, позиции 34-летнего Нургалиева, который носит капитанскую повязку, выглядят незыблемыми. Он провел девять матчей в КПЛ-2020 и забил четыре гола.

27-летний защитник сборной Армении Оганесян пока провел два матча. Из основной обоймы клуба среди защитников - это наиболее скромные количественные показатели.

Если вновь обращаться к фактору омоложения состава, то призадуматься стоит 30-летнему центральному защитнику Сергею Малому. Он присоединился к костанайцам минувшим летом на правах свободного агента. До этого Малый принадлежал "Астане". Он подписал контракт с "Тоболом" до конца сезона. В КПЛ-2020 защитник сборной Казахстана провел четыре матча и забил один гол. 

Учитывая, что "Тоболу" также принадлежат права еще на одного центрального защитника национальной команды Александра Марочкина, который этот сезон проводит в аренде в "Кайсаре", стоит полагать, что в костанайском клубе в следующем году возможна конкуренция между ним и Малым. Контракт Марочкина с "Тоболом" рассчитан до конца 2021 года.

А самым возрастным футболистом клуба является 39-летний вратарь Александр Мокин. На его счету три матча в КПЛ-2020. Предыдущий против "Ордабасы" стал для него сущим кошмаром. В нем Мокин пропустил четыре гола. Соглашение голкипера с "Тоболом" рассчитано до конца 2020 года. Вполне вероятно, что он покинет клуб в межсезонье. Тем более, что конкуренцию экс-вратарю многих казахстанских клубов составляет 31-летний Игорь Шацкий, который также перебрался в "Тобол" в прошлое межсезонье. 

Кстати, касаясь вратарской темы, в случае ухода Мокина тренерскому штабу есть кого выбирать. Третьим голкипером клуба значится 24-летний Султан Бусурманов, на протяжении пяти сезонов подбирающийся к основному составу.

"Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ

Отметим, "Тобол" в стартовом матче десятого тура благодаря голу Жереми Манзорро одержал победу над "Окжетпесом". Для француза этот мяч стал первым за костанайский клуб. "Тобол" с 16 очками вышел на второе место. Лидирует "Кайрат" у которого 24 балла. С турнирной таблицей КПЛ можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Тобол ФК Астана ФК Иртыш ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы

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