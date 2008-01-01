Скатились, или как клубы КПЛ провели худший за десять лет сезон в еврокубках

Этот еврокубковый сезон казахстанские любители футбола запомнят надолго. "Астана", "Кайрат", "Кайсар" и "Ордабасы" выдали худшее выступление за последнее десятилетие, передает корреспондент Vesti.kz.



В совокупности клубы смогли довольствоваться лишь одной победой алматинцев над армянским "Ноа" (4:1). Этот результат принес 1,5 балла. В следующем раунде "Кайрат" уступил израильскому "Маккаби" (1:2). Два других казахстанских клуба в Лиге Европы также не порадовали. "Ордабасы" проиграл румынскому "Ботошани" (1:2), а "Кайсар" был разгромлен АПОЭЛом из Кипра (1:4).



Еще более бездарным получился путь лучшего клуба страны, который проиграл белорусскому "Динамо-Бресту" в Лиге чемпионов (3:6), а затем уже в ЛЕ был бит черногорской "Будучностью" (0:1). По регламенту за вылет коллектива с турнира положено 0,5 очка. Два вылета "Астаны", поражения "Кайсара" и "Ордабасы" принесли два балла, столько же на счету "кайратовцев". Делим общее количество очков на представителей - получается один балл. Это худший результат за последнее десятилетие.



В сезоне-2010/11 "Тобол", "Шахтер" и "Атырау" проиграли все свои матчи. Лишь "Актобе" сумел постоять за честь страны. В ЛЧ клуб прошел "Металлург Рустави" (Грузия) (2:1, 1:1), а затем добился домашней победы над израильским "Хапоэлем" (1:0), но уступил на выезде (1:3). Далее в ЛЕ актюбинцы обменялись победами с голландским АЗ (2:1, 0:2) и завершили выступление в еврокубках. Тогда за вылет команды очки не начислялись, так что 0,875 очка коэффициента сезона можно смело назвать вкладом "Актобе".



Между тем худшее выступление в истории еврокубков состоялось в сезоне-2003/04. Тогда "Иртыш", "Астана-1964" и "Атырау" набрали лишь 0,166 очка. В свою очередь, наилучшее достижение датировано сезоном-2015/16. Тогда представители Казахстана набрали 4,625 балла.



В данный момент Казахстан имеет 15,625 очка и располагается на 27-й строчке таблицы коэффициентов.