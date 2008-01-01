"Проходных матчей уже не будет". Эксперт разобрал девятый тур КПЛ и оценил игру лидеров

Клубам из лидирующей группы КПЛ-2020 будет непросто набирать очки с соперниками из нижней части турнирной таблицы, считает казахстанский тренер Али Алиев. 39-летний специалист в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о матчах девятого тура премьер-лиги и назвал самую захватывающую встречу.



"Для команд из первой шестерки три очка лежат в пасти у льва. И чтобы отобрать их у условных "Кызыл-Жар СК", "Каспия", "Тараза", нужно прикладывать максимум усилий. Легких и проходных матчей уже не будет, как раньше в чемпионатах. Сейчас идет упорная борьба, каждая команда укомплектована, каждая может играть вторым номером, и клубам из первой шестерки непросто добыть три очка. Яркий пример тому - встреча "Астана" - "Шахтер". Легким аллюром не получится это делать.







Второй пример - "Ордабасы" - "Кайсар". После победы шымкентцев над "Тоболом" со счетом 4:0 они подумали, наверное, что могут спокойно на Центральном стадионе без особых усилий забрать три очка. Но даже настолько истерзанный АПОЭЛом "Кайсар" дал бой, причем все думали, что он не сможет восстановиться физически после такого матча в дождливую погоду. Но они достойно выглядели против одного из фаворитов в борьбе за медали чемпионата.







Во встрече "Кызыл-Жар СК" против "Кайрата" многим было понятно, что для алматинцев это прогулка, но, увы, она не получилась легкой. Для того чтобы сейчас обыгрывать команды, нужно прикладывать максимум усилий. Скамейка должна быть длинной и правильно скомплектованной, а не так - на авось 11 человек. Из обоймы выпадают футболисты по тем или иным причинам. А те, которые их меняют, не готовы к тому сопротивлению, которое оказывают соперники.







Матч "Окжетпеса" против "Каспия" был одним из украшений чемпионата. Это связано с тем, что у команд были боевой настрой и спортивный дух, борьба на каждом участке поля. И там уже не на удачу был расчет, а на боевитость соперников. На первое место вышли мотивационная часть и морально-волевые качества. Соответственно, обилие фолов в штрафных привело к пенальти.



Диктовали условия и положение команд в турнирной таблице. При победе одной над другой был бы отрыв. Надо отдать должное им, они выдали очень хороший матч по накалу. Может быть, качество игры где-то хотели видеть получше, больше осознанных действий в атаке. Но, думаю, матч очень понравился всем болельщикам. Был достаточно импульсивным по сравнению с другими играми.







Что касается победы "Жетысу" над "Таразом", талдыкорганцы в этом году удивили своей консервативной тактикой - играть вторым номером даже против команд, которые по всем статьям ниже их и по подбору игроков, и статусом, и бюджетом. Может, на тренерский штаб очень сильно давит результат, поэтому они выбирают такую тактику и играют вторым номером даже против "Тараза", находя свои моменты со стандартов. После матча с "Ордабасы" у "Жетысу" все голы были забиты со стандартных положений.







А у "Тараза" удивили ошибки, которые допустил вратарь. Джурахон Бабаханов опытный голкипер, но с первым голом он неправильно оценил ситуацию, вышел и поставил команду в трудное положение, которое нужно исправлять. А с такой командой, как "Жетысу", которая играет вторым номером, это очень сложно сделать", - прокомментировал Алиев.



После девяти туров лидерство у "Кайрата" - 24 очка. У "Астаны" 15 баллов. "Ордабасы" и "Кайсар" имеют по 14 очков. При этом алматинцы сыграли на один матч больше, а шымкентцы - на два. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.