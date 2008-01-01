"Тобол" решил устроить чистку состава

"Тобол"
намерен расстаться с несколькими футболистами по окончании сезона. Об этом в своем телеграм-канале
сообщил журналист Айдын Кожахмет.
По его информации, костанайский клуб уже список лишних игроков. В него вошли грузинские полузащитники Джаба Канкава
и Ника Квеквескири
. На их место руководство "Тоболо" хочет пригласить исполнителей моложе и быстрее.
Ранее стало известно, что на чистку состава
решилась и "Астана"
после неудачного выступления в еврокубках. Сообщалось, что столичный клуб подготовил список из 10-12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона.
Добавим, что "Тобол" с 13 очками после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице. "Астана" (15) идет второй, отставая от лидирующего "Кайрата" на девять баллов.