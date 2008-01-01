"Тобол" решил устроить чистку состава

На такие же меры пошла и "Астана".

Фото: ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 00:10
"Тобол" намерен расстаться с несколькими футболистами по окончании сезона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

По его информации, костанайский клуб уже список лишних игроков. В него вошли грузинские полузащитники Джаба Канкава и Ника Квеквескири. На их место руководство "Тоболо" хочет пригласить исполнителей моложе и быстрее.

Ранее стало известно, что на чистку состава решилась и "Астана" после неудачного выступления в еврокубках. Сообщалось, что столичный клуб подготовил список из 10-12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона.

Добавим, что "Тобол" с 13 очками после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице. "Астана" (15) идет второй, отставая от лидирующего "Кайрата" на девять баллов. 
Метки:
Тобол ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 00:10
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