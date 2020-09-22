"Кайрат" досрочно чемпион? Сможет ли "Астана" сократить отрыв в КПЛ

ФК "Кайрат" после победы в девятом туре над "Кызыл-Жар СК" увеличил отрыв от "Астаны" и остальной группы преследователей в КПЛ-2020. Корреспондент Vesti.kz размышляет о недосягаемости алматинцев и рассказывает, какой гандикап сами они отыгрывали в недалеком прошлом.



Сейчас у команды Алексея Шпилевского 24 очка после девяти матчей. Столичный клуб набрал 15 баллов и идет следом. Причем плотность в группе преследования довольно высокая - второе место от седьмого отделяют три очка.

И по потерянным баллам в этом ядре хуже всего дела обстоят у "Ордабасы", который набрал 14 очков, сыграв десять матчей - на два больше, чем у остальных.



Предстоящий десятый тур "Кайрат" пропускает. Благодаря этому произойдет выравнивание календаря и количества игр. Неизбежно отставание от алматинцев будет сокращено. Опять же, памятуя о плотности, сразу несколько клубов претендуют на то, чтобы сместить "Астану" со второй строчки.

Кстати, столичный клуб 24 сентября сыграет с "Кайсаром" на Центральном

стадионе Алматы. Кызылординцы, отстающие от "Астаны" на одно очко, имеют хороший шанс обойти команду Пола Эшуорта.



"Астана" в случае успеха в четверг сократит отставание от "Кайрата" до шести очков. Учитывая, что впереди двенадцать туров и при этом алматинцы еще не играли ни разу со столичным клубом, такая разница не выглядит катастрофичной.



Достаточно вспомнить, как по ходу сезона-2016 "Кайрат" отставал от "Астаны" на 14 очков. Алматинцы, пережившие смену на тренерском мостике, едва не наверстали разрыв, уступив столичному клубу на финише всего два балла.



Еще более примечательными и схожими с нынешней ситуацией выглядят расклады премьер-лиги сезона-2015, когда "Кайрат" перед завершением чемпионата лидировал, опережая "Астану" на четыре очка, но в итоге позволил столичному клубу отпраздновать чемпионство, проиграв тому один балл.

Правда, в обоих случаях дистанция КПЛ была длиннее - 32 тура вместо 22, как сейчас. Плюс ко всему "Кайрат" в решающие моменты демонстрировал собранность, нацеленность на результат и веру в невозможное. "Астана" пока далека от этого. Столичный клуб уже потерял достаточно очков и по-прежнему не определился с кандидатурой главного тренера, который мог бы встряхнуть команду.



Отметим, что первая встреча между алматинцами и "Астаной" пройдет 4 октября в рамках перенесенного матча шестого тура. Хозяином поля будет "Кайрат".



Перед этим алматинцы 1 октября в 12-м туре сыграют с "Шахтером", которому уступили в первом круге. Для команды Шпилевского это пока единственное поражение в премьер-лиге нынешнего сезона.



По мнению казахстанского тренера Али Алиева, пока рано называть фаворита чемпионской гонки.



"Говорить о фаворите пока рано. Надо, чтобы прошел хотя бы один круг, и потом будет понятно. Сейчас, глядя на эти матчи, мы видим, что по игре преимущества у "Кайрата" нет. Есть преимущество в физических кондициях. Но в игре с "Кызыл-Жар СК" увидели, что алматинцы имеют проблемы, и будь немного поудачливее игроки петропавловцев, то как минимум на ничью они могли бы рассчитывать", - заявил Алиев.



Напомним, после девяти туров чемпионат возглавляет "Кайрат", набравший 24 очка. У "Астаны" 15 баллов. "Ордабасы" и "Кайсар" имеют по 14 очков. При этом алматинцы сыграли на один матч больше, а шымкентцы - на два. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.