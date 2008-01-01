"Астана" вела переговоры с экс-игроком "Спартака" и сборной России

Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков
мог перейти в "Астану",
сообщает корреспондент Vesti.kz
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Контракт планировали подписать сроком на один год и четыре месяцев. В августе "Астана" искала полузащитника, который усилил бы команду в центре поля и помог в еврокубках. Однако переговоры сорвались. Экс-игрок сборной России имеет варианты продолжения карьеры в клубах РПЛ.
Также известно, что "Кайрат"
не был заинтересован в услугах Глушакова, который является свободным агентом после ухода из грозненского "Ахмата".
В прошедшем сезоне РПЛ 33-летний россиянин забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 27 матчах.
Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.